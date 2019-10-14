تفاصيل الخطة الخبيثة لتميم وأردوغان في العدوان على سوريا 

ماجد القزيز(صدى):

دعا أمير قطر تميم بن حمد؛ جميع الوسائل الإعلامية لإصدار أخبار مضللة عن أكراد سوريا؛ كما بدأت بالفعل قناة الجزيرة والصحف المحلية في نسج عديد من الخيالات حول أكراد سوريا، حيث سعى إلى افتعال الأزمات والاستقلال بمنطقة الشمال السوري، ويقومون بدعم أكراد تركيا في رفضهم التام سياسات “أردوغان” القمعية، وفقا لموقع “قطريليكس”.

وجاءت تلك التوجهات الأميرية ضمن سلسلة الدعم التي توفرها “الدوحة” لرجب طيب أردوغان؛ في حربه الغاشمة على الدولة السورية عبر إغارة جنوده على منطقة الشمال، في حملة عسكرية موسعة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتبين أنه فور انطلاق العمليات العسكرية على الأراضي السورية أجرى “تميم بن حمد”؛ اتصالاً برجب طيب أردوغان؛ لدعمه خلال غاراته العسكرية الغاشمة على السوريين التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وتهجير أكثر من 200 ألف سوري من منازلهم جرّاء اشتداد وتيرة العمليات العسكرية من جانب القوات التركية على المدنيين.