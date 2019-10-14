صحة القريات تقيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

محمد السعران(صدى):

أقامت صحة القريات يوم الاثنين 15/2/1441 هـ حملة توعوية لسرطان الثدي بعنوان ” لاتنتظري الأعراض .. افحصي الان ” وذلك في جامعة الجوف وتأتي هذة الحملة نظرًا إلى أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيسي لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وقد تضمنت الفعالية عدداً من الأركان التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين طالبات الجامعة،

لتوعية الطالبات بالكشف الذاتي وأعراض المرض والمبادرة بالفحص المبكر، كما تم توزيع منشورات توعوية صحية للاطلاع على كل ما يتعلق بسرطان الثدي.