سبب منع بوسي من السفر 

القاهرة(صدى):

قرر النائب العام المصري منع المطربة بوسي (ياسمين محمد شعبان) من السفر بعد إصدار أحكام ضدها بالحبس، ويأتي ذلك بسبب الأحكام الصادرة لصالح طليقها والتي كان آخرها حكمٌ بحبسها لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ.

ومن جهته، أوضح محامي المطربة بوسي أنه قد تقدّم بعريضة تظلم على الحكم وتم رفضه، وذلك فيما يخصُّ جريمة إصدار شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه بدون رصيد.

وصدر حكم بحبس المطربة بوسي ٣ سنوات أيضًا مع إلزامها بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الكفالة، بسبب شيك آخر بمبلغ ١٥ مليون جنيه.

واتضح أنه تم إرسال إنذار على يد محضر لنقابة المهن الموسيقية وتم فيه مخاطبة الفنان المصري هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين في مصر، ويطالب بإيقاف وشطب عضوية المطربة بوسي من النقابة، وجاء هذا الإنذار بسبب أحكام الحبس في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، مطالبًا بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها بحسب القانون.