مصر للطيران توضح حقيقة فيديو قيادة الفنان محمد رمضان للطائرة أثناء توجهه للرياض

القاهرة(صدى):

نفت شركة مصر للطيران قيادة الفنان المصري محمد رمضان إحدى طائرتها أثناء توجهه إلى الرياض، وذلك تعليقاً على نشر الأخير فيديو له من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة.

وقالت الشّركة تعليقاً على الفيديو: ” هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات مصر للطيران، ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية والقوانين الدولية، وهو ما تحرص على تحقيقه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها ” .

وكان محمد رمضان قد نشر فيديو على حسابه في ” إنستغرام ” وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض، استعدادًا لإحياء حفله الغنائيّ ضمن موسم الرّياض التّرفيهيّ.

وتوجه عقب صعود الطائرة إلى غرفة القيادة، وبدأ في قيادة الطائرة، وأكد ذلك صوت كابتن الطائرة الذي أقسم أن محمد رمضان هو من يقود الطائرة.