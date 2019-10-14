الكشف عن عدد السياح الذين دخلوا المملكة عبر منافذ الشرقية بالتأشيرة السياحية

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن عدد السياح الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية بنظام التأشيرة السياحية منذ بداية الإعلان عن استقبال السياح وحتى أمس الأحد ما يقارب 778 أجنبيا.

وأوضحت أن دولة الصين جاءت في مقدمة قائمة الدول الأكثر حصولاً على التأشيرة السياحية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعداد مختلفة من بعض الدول الأوروبية.

وأضافت أن منفذ جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين جاء أعلى المنافذ عبورا للسياح بعد تجاوزه عدد 500 سائح حتى يوم أمس، فيما جاء منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثانيا بعبور ما يقارب 245 سائحا من مختلف الدول، أعقبه منفذ الخفجي 17 سائحا، ثم منفذ البطحاء 13، ثم منفذ الرقعي 2 سائح.