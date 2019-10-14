سهير رمزي عن ظهورها بـ الباروكة: الالتزام ليس حجابا أو طرحة

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية سهير رمزي، على ظهورها مؤخرًا في أكثر من مناسبة بـ ” الباروكة ” .

وعن ذلك، قالت ” رمزي ” : ” الحجاب كان اختياري قبل أكثر من 25 عامًا والالتزام ليس حجابًا أو طرحةً، الحمد لله مازلت على التزامي وحشمة ” .

أما عن وجود فنانة تشبهها قالت ” سهير ” : ” لا توجد فنانة تشبه الأخرى، قد يكون هناك فنانات أفضل مني، أمّا شبهي فلا يوجد ” .

وكانت سهير رمزي قد اعتزلت التمثيل في تسعينات القرن الماضي، وصرحت بعد سنوات من ارتدائها الحجاب أنها كانت دائمًا تؤكد على أن ما ترتديه ليس حجابًا بشكله الصحيح ولكنه احتشام والتزام.