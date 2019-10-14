موهبة جديدة تدفع حماقي لكسر قواعد «ذا فويس»

القاهرة(صدى):

كسر الفنان المصري محمد حماقي القواعد التي وضعتها إدارة برنامج المواهب الغنائية «ذا فويس» بشأن ضم المشتركين، حيث انبهر حماقي بموهبة أحد المشتركين ويدعى مارك رعيدي من لبنان، مما دفع حماقي للالتفاف له.

ونصت قواعد البرنامج على أن يضم كل مدرب 13 موهبة فقط ولكن التفاف محمد حماقي للموهبة جعلته يضمه إلى فريقه، وفور انتهاء المشترك من أغنيته، أكد محمد حماقي أكد أنه على استعداد لكسر قواعد البرنامج من أجل موهبته، حيث تم تعديل قوانين برنامج «ذ افويس»، بزيادة عدد أعضاء فريق كل مدرب لـ15 موهبة، بناء على رغبة حماقي.

وعقب حماقي، قائلاً:”أنا هكسر القواعد الخاصة بالبرنامج عشان خاطرك ومش عارف هيبقا مصيري أنا وأنت إيه، بس إنت من الأصوات اللي مينفعش الواحد يسيبها”.