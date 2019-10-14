فيديو طريف لأصالة نصري تخلع حذاءها خلال فعاليات صناعة الترفية بالرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف للفنانة السورية أصالة نصري كشفت فيه سبب خلع حذائها وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفية ضمن فعاليات منتدى ومعرض صناعة الترفية في موسم الرياض .
وظهرت أصالة وهي تسير حافية القدمين وتحمل حذاءها بيدها ، داخل إحدى الفنادق عقب انتهاء الفعاليات ، وسألها أحد المنظمين معرض صناعة الترفية ،” ليش حافية هيك ؟ ” . لتجاوبه اصالة وهي تضحك ، قائلة ، ” أنا بس أوصل على اي دور لازم أشلح من رجلي .. احتفالاً ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29503 ] نشر منذ 30 دقيقة
اوكي