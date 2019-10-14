«الكركم» يعالج الجروح ومشكلات الجلد
كشفت دراسات طبية حديثة أن أناسًا استخدموا ” الكركم ” في علاج الجروح ومشكلات الجلد، والالتواءات العضلية ومشاكل التنفس، وكذلك الالتهابات والأورام الخبيثة.
وتفصيلآ، يحتوي الكركم على مكونات عدة من المعادن، مثل ” الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس والزنك والماغنيسيوم ” .
حيث تساعد هذه المعادن في الحد من الالتهابات خاصة داخل الجهاز الهضمي؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من تطور أمراض السرطان.
ويحارب ” الكركم ” أيضًا الالتهابات في الجسم، مثل التهاب ” المفاصل والمعدة ” ، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية.
فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84493 ] نشر منذ 21 دقيقة
ممتاز ,,
.. معلومة مفيده ، شكراً ..