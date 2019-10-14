تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة على رواد السوشال الميديا بمصر
صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بأنه تنازل عن القضايا المرفوعة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى؛ بعد إساءتهم له.
وعن ذلك، قال ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” : ” لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة ” .
وتابع: ” قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عن ماسلف.. والمسامح كريم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 37 دقيقة
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