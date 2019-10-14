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تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة على رواد السوشال الميديا بمصر

تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة على رواد السوشال الميديا بمصر
علي القحطاني(صدى):

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بأنه تنازل عن القضايا المرفوعة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى؛ بعد إساءتهم له.

وعن ذلك، قال ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” : ” لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة ” .

وتابع: ” قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عن ماسلف.. والمسامح كريم ” .


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[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 37 دقيقة

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