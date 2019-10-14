«العدل»: سنعلن عن أسماء المرشحين على وظائف المرتبة السادسة مرحليا لكل منطقة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة العدل أنها سُتعلن مرحليًا لكل منطقة وعبر بوابتها الإلكترونية، أسماء المرشحين والمرشحات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة.

حيث تم التقديم لها منذ 5 أشهر ” رمضان الماضي ” ، وسيتم ذلك بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض.

وتفصيلآ، ذكرت الوزارة أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار ” القدرة المعرفية ” ، مبينة أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة.

ويتم ذلك حسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100، إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.