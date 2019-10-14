توضيح من أمانة جدة بشأن خدمة المستكشف 

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن خدمة “المستكشف” على موقع الأمانة، والخاصة بتحديد المواقع الجغرافية، تمكن أصحاب المنازل من معرفة مواقعها، وما إذا كانت داخل حدود الأحياء الواقعة في نطاق العين العزيزية أو غيرها، مثل أحياء الحرازات والكيلو 14 والمحاميد.

ولفت إلي أن التقديم لصكوك الأحياء الأخيرة يكون عن طريق المكتب الهندسي المعتمد من إدارة العين العزيزية، فيما إجراءات الصكوك للأحياء الواقعة ضمن نطاق العين العزيزية لا تزال كما هي ولا تغيير فيها.

ومن ضمن إجراءات إصدار الصكوك لعدد من الأحياء القريبة من العين العزيزية، مثل الحرازات والكيلو ١٤ والمحاميد، التي أوضحت الأمانة في حينها أن إصدار الصكوك لها مرهون باستكمال الإجراءات.