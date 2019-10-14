توصية بالشورى تطالب بوزارة مستقلة للتعليم العالي  

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر عن وجود توصية تتضمن المطالبة بفصل مؤسسات التعليم الجامعي، والعودة بها إلى وزارة مستقلة بمسمى التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت التوصية بدمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة من أجل توجيه الجهود وتكاملها خدمة للتعليم وتطويرا للممارسات التعليمية والبحثية في كلا القطاعين، إلا أن الأهداف النبيلة والرائعة من دمج القطاعين، حيث نتج عن هذا الدمج تضخم هائل في مهمات الوزارة.

وعلى الرغم من إيجابية توجه الدمج في ظاهره العام، إلا أن التجربة غير المشجعة التي عايشها حال الدمج في المرحلة السابقة، والتجارب المماثلة في دول أخرى التي تراجع عدد كبير منها إلى الفصل بين القطاعين تستدعيان فصلهما.