الأرصاد تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة ونجران

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع, وذلك بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحيه نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، تستمر حتى الـ 9 مساءً.

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة, واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.