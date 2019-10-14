بالفيديو.. الجبير يتحدث عن زيارة بوتين المرتقبة للمملكة ويصفها بالتاريخية

حمود العنزي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، واصفاً إياها بالتاريخية.

وأكد في تصريحات أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا.

وأضاف أن كل الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس الروسي لها أهمية، وستسهم في تكثيف التعاون والتنسيق، وتثبيت العلاقات على أسس مؤسساتية”، مبدياً تطلع البلدين لتكثيف التشاور بينهما.