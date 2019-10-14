حديث مرتقب من حسني مبارك للمصريين في المرة الأولى منذ تنحيه

القاهرة(صدى):

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أنه سيظهر لأول مرة منذ خطاب التنحي في عام 2011 ، ليتحدث عن ذكريات حرب السادس من أكتوبر.

ولم يحدد علاء مبارك موعد اللقاء، مكتفيا بقوله: «قريبًا، الرئيس مبارك يتحدث عن بعض ذكريات حرب اكتوبر فى عيدها الـ ٤٦».

وعلى الرغم من عدم إعلان علاء مبارك موعد ظهور والده صراحة، ولكن متابعيه توقعو ظهوره يوم 14 أكتوبر الجاري الموافق لعيد القوات الجوية.