زوج ينهي حياته بعدما تركت زوجته المنزل!
أقدم زوج مصري على الانتحار متناولا حبوبا سامة، وذلك بسبب نشوب خلافات بينه وبين زوجته.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا بوفاة رجل إثر تناوله قرص كيماوى يستخدم فى حفظ الغلال.
وكشفت التحريات وجود مشاكل بينه وبين زوجته وتركت المنزل أكثر من مرة وزادت الخلافات بينهما حتى كادت تصل للطلاق.
ومر الزوج بأزمة نفسية بعد ترك زوجته المنزل وقرر الانتحار بتناول حبة الغلال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84477 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, عندك من الحلول الكثير ، مافيه داعي للإنتحار ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29497 ] نشر منذ 38 دقيقة
اوكي باي باي