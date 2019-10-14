زوج ينهي حياته بعدما تركت زوجته المنزل!

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مصري على الانتحار متناولا حبوبا سامة، وذلك بسبب نشوب خلافات بينه وبين زوجته.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا بوفاة رجل إثر تناوله قرص كيماوى يستخدم فى حفظ الغلال.

وكشفت التحريات وجود مشاكل بينه وبين زوجته وتركت المنزل أكثر من مرة وزادت الخلافات بينهما حتى كادت تصل للطلاق.

ومر الزوج بأزمة نفسية بعد ترك زوجته المنزل وقرر الانتحار بتناول حبة الغلال.