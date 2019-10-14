إدواردو يكشف موقفه النهائي من مغادرة الهلال
أكد البرازيلي لاعب الهلال كارلوس إدواردو، على حرصه الشديد على البقاء في النادي، مشددا على عدم وجود نية له لمغادرة الفريق.
وقال إدواردو خلال تصريحاته لصحيفة برازيلية: أشعر بالراحة مع الهلال ولا صحة لما يتردد عن نيّتي لمغادرة الفريق.
وأضاف: أحب دائماً تسجيل الأهداف وأسعى للوصول إلى مرمى المنافسين، نأمل الحفاظ على هذا الآداء الجيد للحصول على الألقاب في هذا الموسم.
وتابع: أعشق جماهير الهلال كثيراً واعدهم بأن أعمل جاهداً من أجل الحصول على البطولات.
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