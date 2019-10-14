إدواردو يكشف موقفه النهائي من مغادرة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أكد البرازيلي لاعب الهلال كارلوس إدواردو، على حرصه الشديد على البقاء في النادي، مشددا على عدم وجود نية له لمغادرة الفريق.

وقال إدواردو خلال تصريحاته لصحيفة برازيلية: أشعر بالراحة مع الهلال ولا صحة لما يتردد عن نيّتي لمغادرة الفريق.

وأضاف: أحب دائماً تسجيل الأهداف وأسعى للوصول إلى مرمى المنافسين، نأمل الحفاظ على هذا الآداء الجيد للحصول على الألقاب في هذا الموسم.

وتابع: أعشق جماهير الهلال كثيراً واعدهم بأن أعمل جاهداً من أجل الحصول على البطولات.