  • الإثنين 14

    أكتوبر

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  3. سائق يصدم سيارة متوقفة ويسقط امرأة أرضاً

سائق يصدم سيارة متوقفة ويسقط امرأة أرضاً




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