القبض على سائحتين أثناء تصويرهما أفلام إباحية بالأقصر

القاهرة(صدى):

نجحت السلطات المصرية في القبص على سائحتين أمريكية وأوكرانية إثر قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدي الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر.

وكانت تلقت شرطة السياحة بلاغًا بقيام سائحة أمريكية الجنسية بالتوجه إلى معبد الكرنك بملابس غير لائقة وممارسة أفعال غير لائقة داخله.

وتحركت الأجهزة الأمنية لمنعها من الدخول إلا بعد أن ترتدي ملابس تغطي جسدها.

و ذهبت وعادت مرة أخرى بملابس لائقة، واستطاعت الدخول وفي صالة الأعمدة بالمعبد، ثم خلعت ثيابها وبدأت بالتقاط صور وأفلام إباحية فتم التحفظ عليها.

وفي الوقت ذاته أقدمت سائحة أوكرانية على الفعل نفسه داخل معبد الأقصر، إذ صورت مقاطع إباحية، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل شرطة السياحة والآثار.

وحُرر محضر لكل من السائحتين وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.