الماكينات الألمانية تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

سحق المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، نظيره إستونيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب لي كوك أرينا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وأحرز إلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 51، 57 من عمر اللقاء، فيما سجّل تيمو فيرنر الهدف الثالث للمانشافت في الدقيقة 71، لتفوز ألمانيا رغم العددي المبكر بعد طرد إيمري كان عقب مرور ربع ساعة على بداية المباراة.

وتصدرت الماكينات المجموعة الثالثة بوصوله للنقطة 15، متقدمة بفارق الأهداف عن هولندا، بينما تذيلت إستونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.