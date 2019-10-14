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    أكتوبر

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  3. خليل جلال : تقنية الـ VAR تعمل بشكل صحيح حسب إمكانيات الحكام

خليل جلال : تقنية الـ VAR تعمل بشكل صحيح حسب إمكانيات الحكام




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