كشافة صعوبات التعلم تحقق وسام الصقر الكشفي ووسام كشافي العالم (١٤٤١/١٤٤٠ هـ)

محمد السعران(صدى):

حقق الجوال/ معاذ الحربي – أحد كشافة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم- وسام الصقر الكشفي، ووسام كشافي العالم (١٤٤١/١٤٤٠ هـ)، نتيجة جهوده والمشاركات الداخلية والخارجية التي قام بها، وما يملك من مواهب لخدمة الدين والمجتمع السعودي الكريم.

وقد أعرب “الحربي” عن سعادته الغامرة بالحصول على هذه الأوسمة على مستوى مملكتنا الغالية ومستوى العالم.

وأفاد “الحربي” أن هذا الإنجاز الكبير يسجل لجميع الكشافة والجوالة في الجمعية، موجها الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الدعم المستمر، واللامحدود في سبيل خدمة أفراد المجتمع السعودي الكريم الذي يستحق المزيد من العطاء والتميز، ويسعى دائماً لتحقيق طلبات وآمال وطموح ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم.

وصرح الأستاذ/ أحمد القحطاني – أمين عام كشافة الجمعية- بأنه فخور بإنجاز الجوال معاذ الحربي وجميع أفراد فرق كشافة وجوالة الجمعية، ومايقدمون من خدمات جليلة تساهم في تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠) وتلبي رغبات وأمنيات أبنائنا الكشافة، وتنمية مواهبهم لبناء مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.

ورفع القحطاني آيات الشكر والتقدير لكل من يدعم الجمعية ويساهم في تحقيق أهدافها النبيلة، سائلاً المولى – عز وجل- العون والسداد للمساهمة الفعالة في العمل الخيري والإنساني.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان إن جهود جمعية الكشافة تتضافر مع برامج وأنشطة جمعية صعوبات التعلم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله تعالى- ومساهمة الداعمين والمتبرعين لجمعية صعوبات التعلم؛ وهو ما يدفع القائمين عليها لبذل قصارى الجهود المضيئة لخدمة ذوي صعوبات التعلم مجاناً.

ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحب ويرضى.