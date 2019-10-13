نائب مدير عام صحة الشمالية يدشن معرض اليوم العالمي للصحة النفسية

سلطان الهوير(صدى):

دشن نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ. جلال بن فرحان العنزي معرض فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2019 تحت شعار «التركيز على الوقاية من الانتحار»، والذي نفذه مجمع الأمل والصحة النفسية بالمنطقة مساء اليوم بمجمع عرعر مول التجاري.

حضر حفل التدشين مساعد المدير العام للشؤون العلاجية بالمنطقة الأستاذ . نايف الرويلي ، ومدير مجمع الأمل والصحة النفسية بعرعر أخصائي أول. مهلي العنزي ،ورجل الأعمال الدكتور . ياسر المدوح، والزميل عبد العظيم عويد الحازمي المشرف العام على المعرض والفعاليات.

واستمع العنزي إلى شرح مفصل من مدير عام مجمع الأمل بعرعر عن المعرض التوعوي وأهدافه،والذي اشتمل على العديد من الأركان وبوثات التوعية والتثقيف والإدارة الطبية والمختبر كما شمل مكافحة العدوى وبيت منتصف الطريق والصيدلية والخدمة النفسية، والخدمه الاجتماعية الأسرية والسجلات والعيادات الخارجية والطوارئ والتمريض ، وكذلك شمل أركان خاصة بتجربة مريض.

الطب المنزلي والإبداع والخدمة الاجتماعية ( البرج الطبي ) ومكافحة المخدرات ، وقسم خاص بالإعلام وشارك بالمعرض مدارس بنات الغد،

وفي ختام الحفل تم توزيع كتيبات طبية ومطويات وبرشورات توعوية وتثقيفية على الزوار والحضور، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.