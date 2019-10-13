كيفانش تاتليتوغ يعالج كلبه المصاب بالسرطان في أمريكا !

واشنطن(صدى):

وصل النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وزوجته مصمّمة الأزياء باشاك ديزر، مؤخرًا إلى أمريكا.

وأثارت بالطبع هذه الرحلة حالة من الفضول والتساؤلات بين جمهور الفنان التركيّ.

وكشفت عدد من الصفحات المعنيّة بأخبار مشاهير تركيا اتّضح أنَّ تاتليتوغ سافر إلى أمريكا من أجل علاج كلبه ” مارس ” بعدما تمّ الكشف عن إصابته بورم خبيث في الدّماغ.

ومن المعروف عن تاتليتوغ حبّه للكلاب وتعلّقه بكلبه ” مارس ” بشكل كبير، حيث ينشر باستمرار صور تجمعه به عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ.