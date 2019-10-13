20 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التوأم الأربعة المحدودة، عن توفر 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى « وظيفي موظف استعلامات – مركز خدمة العملاء » ، فيما يُشترط أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة المرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

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كما كشفت شركة الأومير للتجارة والمقاولات، عن توفر 12 وظيفة شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل في مدينة الرياض بمسمى «وظيفي مدخل بيانات».

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا .

فيما أعلنت شركة دار التصميم التجارية، عن توفر 2 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة، بمسمى «مدير أطعمة ومشروبات».

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا .