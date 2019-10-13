آخرون طلقوها عبر « واتساب ».. مأساة امرأة حُرمت من ميراث زوجها (فيديو)
روت امرأة مصرية تدعى ” فاطمة ” مأساة تتجاوز حدود الدراما، بعد أن طلقها زوجها بدون سبب وفجأة بعد أن خرج لتناول الغداء مع اولاده من زوجته الأولى.
وقالت فاطمة في برنامج ” اتجاهات ” زوجي خرج من عندي للغداء مع أولاده من زوجته الأولى، فغاب عني لأيام، وعندما ذهبت لهم قالوا: طلقك.. وما لك حق تدخلين عليه.. !!
وأضافت : طلقوني من زوجي الذي يبلغ عمره الآن ” 100 عام ” برسالة واتساب للحرمان من الميراث، وأصبحت مطلقة قانونا رغم كل المستندات التي قدمتها لإثبات عدم ثبوت هذا الطلاق.
وتابعت : لم يكتفوا بتطليقي من زوجي، وزوروا وكالات بثلاث طلقات كاملة أثبت بطلانها جميعا بالمستندات، ورغم هذا لم يُسقط القضاء هذه الطلقات.
وأستكملت : أرسلت رسالة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فأتاني الرد أسرع مما تخيلت، وقابلت وزير العدل مباشرة، والآن قضيتي بين يديه.
واختتمت : قابلت وزير العدل فقلت له هذه قضيتي، وخصومي سعوديون، فحول القضية لمجلس التفتيش القضائي بعد ساعة واحدة من المقابلة، ووجدت تعاطف من الجميع.
#فيديو
"فاطمة" تروي لـ @nadinealbdear مأساة تتجاوز حدود الدراما:
زوجي خرج من عندي للغداء مع أولاده من زوجته الأولى، فغاب عني لأيام، وعندما ذهبت لهم قالوا: طلقك.. وما لك حق تدخلين عليه.. !!#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/yGVjBueakC
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) October 13, 2019
#فيديو
"فاطمة" تروي لـ @nadinealbdear:
طلقوني من زوجي الذي يبلغ عمره الآن "100 عام" برسالة واتساب!!#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/95nRURnHED
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) October 13, 2019
#فيديو#فيديو
المستشار القانوني عبدالله العصيمي يعلق على قضية طلاق "فاطمة" وهي ترد: أنا مطلقة قانونا رغم كل المستندات التي قدمتها لإثبات عدم ثبوت هذا الطلاق..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/rIv30sFp93
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) October 13, 2019
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