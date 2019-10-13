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  3. آخرون طلقوها عبر « واتساب ».. مأساة امرأة حُرمت من ميراث زوجها (فيديو)

آخرون طلقوها عبر « واتساب ».. مأساة امرأة حُرمت من ميراث زوجها (فيديو)

آخرون طلقوها عبر « واتساب ».. مأساة امرأة حُرمت من ميراث زوجها (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

روت امرأة مصرية تدعى ” فاطمة ” مأساة تتجاوز حدود الدراما، بعد أن طلقها زوجها بدون سبب وفجأة بعد أن خرج لتناول الغداء مع اولاده من زوجته الأولى.

وقالت فاطمة في برنامج ” اتجاهات ” زوجي خرج من عندي للغداء مع أولاده من زوجته الأولى، فغاب عني لأيام، وعندما ذهبت لهم قالوا: طلقك.. وما لك حق تدخلين عليه.. !!

وأضافت : طلقوني من زوجي الذي يبلغ عمره الآن ” 100 عام ” برسالة واتساب للحرمان من الميراث، وأصبحت مطلقة قانونا رغم كل المستندات التي قدمتها لإثبات عدم ثبوت هذا الطلاق.

وتابعت : لم يكتفوا بتطليقي من زوجي، وزوروا وكالات بثلاث طلقات كاملة أثبت بطلانها جميعا بالمستندات، ورغم هذا لم يُسقط القضاء هذه الطلقات.

وأستكملت : أرسلت رسالة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فأتاني الرد أسرع مما تخيلت، وقابلت وزير العدل مباشرة، والآن قضيتي بين يديه.

واختتمت : قابلت وزير العدل فقلت له هذه قضيتي، وخصومي سعوديون، فحول القضية لمجلس التفتيش القضائي بعد ساعة واحدة من المقابلة، ووجدت تعاطف من الجميع.


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