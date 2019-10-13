بعد تنبيهات الأرصاد .. بلدية رجال ألمع تدعو لتوخي الحذر

محمد السعران(صدى):

دعت بلدية رجال ألمع جميع المواطنين والمقيمن بالمحافظة إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والإلتزام بتعليمات الدفاع المدني .

من جهته أكد رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه الحالة المطرية مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والنصائح الخاصة بحالات الأمطار والطواريء ، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والاتصال على رقم الطواريء (٩٤٠) على مدار الساعة عند أي حادث لاقدر الله ، متمنياً للجميع السلامة.