« الحج والعمرة » تعلن أسماء 911 متقدمًا ومتقدمة للوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن أسماء (911) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 02/02/1441هـ لنهاية 09/02/1441 هـ، على موقعها الإلكتروني.

ودعت الوزارة، المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .

وأفادت بأنه على المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية مع صورة.

• أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة.

• الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

كما أكدت على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بأنه عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

ويمكن الإطلاع على قائمة مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين، من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــا .

كما يمكن الإطلاع على قائمة مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات، من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .