تفعيلا لحملة الرقابة البلدية تكثف بلدية محافظة خميس مشيط جولاتها الرقابية

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل بلدية محافظة خميس مشيط جهودها الميدانية وتكثف أعمال الرقابة البلدية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية وذلك لضمان جودة عمل تلك المنشآت والإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة والحرص على صحة وسلامة الأغذية والمأكولات حتى وصولها للمستهلك وذلك تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن البلدية ضبطت خلال الأسبوع الماضي 143 محلاً مخالفا ‏ًحيث ‏تم إغلاق 22 محلاً وانذار 40 محلاً آخراً وأخذ التعهدات اللازمة عليهم وذلك من أصل 272 محلاً شملتها جولات الحملة خلال الأسبوع الماضي ، وبين القرني أنه تم مصادرة وإتلاف 1240 كجم من الخضروات والفواكة واللحوم والأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأكثر من 25 لتر من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها بالإضافة إلى 130 كجم من مادة الشمة ( التنباك ) التي تباع بشكل مخالف في بعض البقالات حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ويأتي ذلك حرصاً من بلدية خميس مشيط للمحافظة على سلامة الأغذية ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم .