رد فعل غير متوقع للاعبات بعد سقوط حجاب لاعبة في الفريق المنافس (فيديو)
أثار فيديو متداول لمباراة بالدوري الأردني بين فريقين من النساء إعجاب المتابعين بشكل كبير.
ووثق الفيديو لحظة سقوط حجاب إحدى اللاعبات بينما جاءت ردة فعل اللاعبات في الفريق المنافس مثيرة للدهشة .
وتجمعت لاعبات الفريق حول لاعبة الفريق المنافس التي سقط حجابها أثناء تمريرة مشتركة بين الفريقين، في محاولة لإخفائها عن الكاميرات والأنظار حتى تقوم بتسوية حجابها.
سعد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 54 دقيقة
وين حجاب معه هذه لفة على الراس
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 12 دقيقة
مشهد رائع رائع جدا — يدل على صفاء النيه بغض النظر عن التوجه او الانتماء
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاهن الله خيرا.. وهداهن جميعا