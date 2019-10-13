رد فعل غير متوقع للاعبات بعد سقوط حجاب لاعبة في الفريق المنافس (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أثار فيديو متداول لمباراة بالدوري الأردني بين فريقين من النساء إعجاب المتابعين بشكل كبير.

ووثق الفيديو لحظة سقوط حجاب إحدى اللاعبات بينما جاءت ردة فعل اللاعبات في الفريق المنافس مثيرة للدهشة .

وتجمعت لاعبات الفريق حول لاعبة الفريق المنافس التي سقط حجابها أثناء تمريرة مشتركة بين الفريقين، في محاولة لإخفائها عن الكاميرات والأنظار حتى تقوم بتسوية حجابها.