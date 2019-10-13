حارق فصله بصبيا « مريض نفسيًا » .. شقيقه يكشف تفاصيل المرض (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

ضمن مستجدات واقعة حرق طالب لفصله داخل مدرسة في محافظة صبيا، كشف شقيق الطالب المتسبب في الحريق المزيد من التفاصيل عن دوافع وأسباب ما فعله شقيقه.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، إن «أخيه مريض نفسيًا من صغره ولا يلعب كالأطفال، وما يطلع من البيت، ووالدتنا تأكله وتشربه بنفسها، و تقوم بتلبيسه الملابس بعد استحمامه».

وأضاف أنهم «لا يقدرون على مصاريف علاجه، وأنهم أدخلوه إلى المدرسة حتى يتعلم ويفهم ويُدرك، وقال المدرسون إنه مريض ولا يفهم».

وأشار إلى أنه لم يهرب بعد الحريق وهو لم يصبه سوء منه، مضيفًا «أنهم سيعالجوه حتى يشفى، ومريض بالتوحد وهو ما يظهر من اللعب وطريقته» وفقًا لقوله.