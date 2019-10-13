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خالد النمر: التوتر الوظيفي يزيد من نسبة اختلال نبضات القلب بنسبة 50%

خالد النمر: التوتر الوظيفي يزيد من نسبة اختلال نبضات القلب بنسبة 50%
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أستاذ أمراض القلب، على أن التوتر الوظيفي ” job strain ” يزيد من نسبة اختلال نبضات القلب وبالذات الرجفان الاذيني بنسبة 50%.

وقال النمر : خفقان يقوم الواحد من النوم: انقطاع التنفس المؤقت، التسارع الأذيني المتقطع، الرجفان الأذيني، عدم التحكم بالضغط، ونوبات الهلع.

وأضاف : من أسباب الخفقان المشهورة: فقر الدم، فرط نشاط الغده الدرقيه، ارتخاء الصمام المترالي وارتجاعه، عدم التحكم بالضغط، بعض الادويه مثل مضادات الهستامين.


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