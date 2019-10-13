بنك الخليج الدولي يعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتح بنك الخليج الدولي السعودية، باب التقديم إلى وظيفة شاغرة للجنسين، عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ للعمل في البنك في مدينة المنطقة الشرقية.

وأوضح البنك أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” مسؤول الالتزام المالي “، على أن يتمثل الوصف الوظيفي في المساعدة في تخطيط المبادرات والبرامج، من أجل ضمان الالتزام باللوائح والمعايير المالية، ومراقبة الالتزام، والتوصية بالتدابير التصحيحية، والتحقيق بالحوادث.

واشترطت أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص نظم المعلومات او ما يعادلها، براتب 8000 ريال.

كما أشارت إلى أن التقديم متاخ ابتداءً من تاريخ 14/2/1441 هجري، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .