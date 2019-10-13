بالصور.. انقاذ ثلاثينية تعرضت لحادث شنيع بالطائف

حسين العلي(صدى):

تمكن فريق جراحة المنازظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من انقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع ادى الى تعرضها لكسور مضاعفة بالاطراف والحوض وكسور بالاضلاع اليسرى ادت الى اصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموى كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما ادى الى نزف بطىء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموى كبير بالصدر.

حيث قام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن

حيث تم اغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وايقاف النزيف دون الحاجة لاسئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ اكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي ادت الى حالة من النزف البطى المستمر وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.