خطورة مقارنة الزوجة حياتها الزوجية بالآخرين

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء أن مقارنة الزوجة حياتها الزوجية بالآخرين من الأمور المرهقة للغاية للزوج لأنها تحبط كل محاولاته لإرضاء زوجته غير القنوعة التي دائما ما تطلع إلى حياة الآخرين.

ويأتي عدم الرضا بالحال وعدم القناعة من أخطر سلبيات مقارنة الزوجة حياتها الزوجية بالآخرين، لأنها ستبقى في تطلع إلى ما لا تملكه ولذلك لن تشبع أبدا ودائما ما ستشعر بالنقص.

كما أن الخلافات الزوجية بين الزوجة وزوجها ستزيد وذلك بسبب شعورها بافتقارها لكثير من الأمور التي إكتشفتها بعد مقارنة حياتها الزوجية بالحياة الزوجية للآخرين، وسيخلق ذلك حالة من التوتر والإحتقان بين الزوجين

لا يجب أبدا أن تركز الزوجة على الحياة الزوجية للآخرين وأن تقارن بين حياتها الزوجية وحياتهم الزوجية، فقد يكون في حياتها الزوجية أشياء قيمة وثمينة يفتقد إليها الآخرين في حياتهم الزوجية