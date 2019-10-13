محمد رمضان يقود طائرة للمرة الأولى ويتجه إلى الرياض (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، الفنان المصري محمد رمضان، وهو يقود طائرة أثناء رحلته إلى مدينة الرياض.
ونشر محمد رمضان، المقطع على تطبيق « إنستجرام » ، قائلًا: « إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح » .
وأفاد الفنان المصري، بأنه يزور الرياض لأول مرة؛ لحضور حفل صناع الترفيه ضمن « موسم الرياض » .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 35 دقيقة
فنان طيب القلب ربنا وفقه لانه اشتغل على نفسه صح ماشاء الله. ترك كل المشاكل واهتم بنفسه وتطوير اعماله. والله ما انسى مسلسل بدأ فيه وكان اصغر من كذا ودوره ماهو ذاك الشيء بس صمم ووصل وصار الان له مكانته. اي نعم له بعض الهفوات ولكن ما فيه احد ما يخطي.