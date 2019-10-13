محمد رمضان يقود طائرة للمرة الأولى ويتجه إلى الرياض (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان المصري محمد رمضان، وهو يقود طائرة أثناء رحلته إلى مدينة الرياض.

ونشر محمد رمضان، المقطع على تطبيق « إنستجرام » ، قائلًا: « إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح » .

وأفاد الفنان المصري، بأنه يزور الرياض لأول مرة؛ لحضور حفل صناع الترفيه ضمن « موسم الرياض » .