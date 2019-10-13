شاهد.. أول صلاة في المسجد الحرام بإمامة الشيخ ياسر الدوسري

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صلاة المغرب اليوم الأحد، من المسجد الحرام، وذلك بإمامة ياسر راشد الدوسري.

وأدى الشيخ ياسر الدوسري، الصلاة للمرة الأولى بصفته إمامة للحرم.

ورفع إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الودعاني الدوسري شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تعيينه إمامًا للحرم المكي الشريف، وذلك بعد أن تم تكليفه بالإمامة خلال السنوات الخمس الماضية في شهر رمضان المبارك.

وقال: إن تعيينيه كإمام في المسجد الحرام سيكون بعون الله وقدرته خير حافز له في القيام بتحقيق رسالة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والإعانة والقبول، كما يسأل الله أن يكون عند حسن الظن وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير للوطن المعطاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

كما تقدم بالشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس على عنايته بالإمامة في الحرمين الشريفين وإشرافه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.