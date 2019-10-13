نضال الأحمدية تهاجم سلافة معمار: خمسينية ولم تقدم شيء

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية الفنانة السورية سلافة معمار.

وقالت نضال في فيديو لها: ماذا قدمت مُعمار ولا يمكن اعتبارها نجمة ناجحة، و أصبحت خمسينيةً.

وأثار هذا التعليق ردود فعل واسعة في موقع تويتر، حيث هاجم الجمهور الإعلامية الأحمدية بسبب مُعايرتها لمعمار بعمرها، بالإضافة للاستهانة بموهبتها.

ودافعت الفنانة شكران مرتجى عن أحلام قائلة: ” لا ياست نضال بختلف معك سلافة معمار ما عمرها هيك بالإبداع كبيرة صبية وقمر وموهوبة ونجمات سوريا كتار بس الحرب جارت علينا موذنبنا إنه الحرب طالت كل شيء وانا أكبر من سلافة وما صرت خمسين وآخر عمل أبدعت فيه مسافة آمان كل المحبة لكل النجمات من أي بلد الموهبة لاهوية لها “.