صحة حفرالباطن تقيم حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإبصار

حفر الباطن(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار الذي يقام في 10 أكتوبر من كل عام ، تقيم صحة حفرالباطن العديد من الأنشطة التوعوية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار، وذلك لتعريف الجمهور بأهمية الوقاية من العمى ورفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها، لدى أفراد المجتمع ، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها.

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي حول خطورة مشكلة العمى وضعف الإبصار وإلى التأثير على السياسات الصحية ودعم تحسين البرامج الوطنية لصحة العين.

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل الأنشطة التوعوية لتثقيف المجتمع وتعزيز الصحة.