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  3. « الشيف الممرض ».. شاب يتخرج من « التمريض » إلى المطبخ والمطاعم(فيديو)

« الشيف الممرض ».. شاب يتخرج من « التمريض » إلى المطبخ والمطاعم(فيديو)

« الشيف الممرض ».. شاب يتخرج من « التمريض » إلى المطبخ والمطاعم(فيديو)
علي القحطاني(صدى):

لم يفكر الشاب عبدالكريم المؤمن، بعد تخرجه من ” التمريض” بأن الظروف ستقوده إلى المطبخ والمطاعم، ويتحول من ممرض، إلى ” شيف “.

وقال الشاب خلال حديثه في تقرير لبرنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “:تخرجت منذ عام2012 من معاهد تمريض في الخبر وقدمت على وظائف للحكومة ولا يتم قبولي فقدمت في مستشفيات خاصة وكانت تطلب الخبرة فقط.

وأضاف : أن الطبخ هواية ولديه شغف بالأكل والطعم والرائحة، وتطور الأمر حتى أصبحت مهنة من البيت ثم فتحت مشروع خاص بي.

واختتم قائلًا : بعد مرور 8 سنوات لدي رغبة أن أصبح ممرض ولكن أعيش وأتعايش مع المجتمع السعودي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي الشغلات فيها خير بس المشكله الوحيده يبي لها مجهود ووقت

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