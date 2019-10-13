« الشيف الممرض ».. شاب يتخرج من « التمريض » إلى المطبخ والمطاعم(فيديو)
لم يفكر الشاب عبدالكريم المؤمن، بعد تخرجه من ” التمريض” بأن الظروف ستقوده إلى المطبخ والمطاعم، ويتحول من ممرض، إلى ” شيف “.
وقال الشاب خلال حديثه في تقرير لبرنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “:تخرجت منذ عام2012 من معاهد تمريض في الخبر وقدمت على وظائف للحكومة ولا يتم قبولي فقدمت في مستشفيات خاصة وكانت تطلب الخبرة فقط.
وأضاف : أن الطبخ هواية ولديه شغف بالأكل والطعم والرائحة، وتطور الأمر حتى أصبحت مهنة من البيت ثم فتحت مشروع خاص بي.
واختتم قائلًا : بعد مرور 8 سنوات لدي رغبة أن أصبح ممرض ولكن أعيش وأتعايش مع المجتمع السعودي.
#فيديو
عبدالكريم المؤمن.. تخرج من "التمريض" لكن قادته الظروف إلى المطبخ والمطاعم!
تفاصيل القصة في تقرير #حسين_الحميدان لـ #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/qCzmZuF4c3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2019
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي الشغلات فيها خير بس المشكله الوحيده يبي لها مجهود ووقت