شاهد.. صبا مبارك ونجلها بملامح صادمة في عزاء طليقها

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة صبا مبارك ونجلها بملابس بيضاء في عزاء طليقها المخرج شوقي الماجري.

وبدت ملامح الحزن على صبا مبارك بشكل كبير حيث تغيرت ملامحها التي اعتاد عليها الجمهور، كما خيم الحزن على نجلها الشاب.

ونشر اليوم الحساب الرسميّ للفنان الأردنيّ منذر رياحنة صورة من جنازة المخرج الرّاحل في تونس.

يذكر أنه تم نقل جثمانه ليواري الثرى في بلده الأم.

كما كان رياحنة قد نشر صور في وقت سابق من الجنازة يظهر فيها إلى جانب التابوت الذي وضع فيه جثمان الراحل.