5 أسباب تجعل الطلاق أفضل من الزواج الغير صحي

أميرة خالد(صدى):

يعتقد البعض أن الزواج يعتبر بداية الحصول على حياة مستقرة، لكن العديد من الدراسات أكدت أن زوجة واحدة ينتهي بها المطاف بالطلاق بين كل 4 زيجات.

كما تفضل بعض الزيجات البقاء وعدم تفاقم الأمر للطلاق للحفاظ على الأطفال والحياة الزوجية، إلا أن هناك العديد من الأسباب تؤكد أن الطلاق أفضل من الزواج الغير صحي.

ونرصد في النقاط التالية أسباب تؤكد أن الطلاق أحيانًا يكون أفضل من البقاء..

1- مقابلة الشخص المناسب..

زواجك يجعلك تحاولين الابتعاد عن الجنس الآخر حتى لا يتعرض شريكك للغيرة، لكنه أحيانًا يفوت عليكي فرص التعرف على أشخاص جدد وتكوين صداقات جديدة.

ويساعدك ذلك على تكوين الكثير من الخبرات في حالة اكتشاف أن زواجك الأول غير ناجح، مما يعطيكي فرصة للوقوع في الحب مرة أخرى وتجدي الشخص المناسب.

وأكدت العديد من الدراسات أن الذين يتزوجون مرة أخرى هم أقل عرضة للطلاق من غيرهم، نظرًا لأنهم كونوا خبرات في زواجهم الأول وتجنبوا أخطائه في الزواج الثاني.

2- إسعاد نفسك..

من المؤكد أنكِ ستفقدين نفسك في حالة البقاء في زواج غير صحي لفترة طويلة، لكن قد تنجحي في إنقاذ الموقف عند اتخاذ قرار الإنفصال.

عند الإنفصال ستتمكنين من ممارسة هواياتك القديمة والاستمتاع بوقتك الحالي، نظرًا لأن الزواج الغير صحي يمنعك من ممارسة العديد من الهوايات.

3- أطفال أكثر سعادة..

البقاء في الزواج الغير صحي من أجل الأطفال يعتبر من أكثر الأشياء التي تؤثر على نفسيتهم، لذلك الطلاق يكون أفضل لطفلك لتجنب المشاجرات أمامه.

4- تحسن الحالة الصحية..

تتسبب الخلافات العديدة في الكثير من الأضرار الجسدية مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل والسكري وضعف الجهاز المناعي.

5- اهتمي بعملك..

لا تستلمي لليأس بعد الطلاق، احرصي على التركيز على حياتك المهنية وتحقيق نجاح في مجال عملك لتحصلي على ثقة بالنفس.