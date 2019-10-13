الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار الرعدية لمدة يومين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية على مدار اليومين القادمين، على أن تكون مصحوبة بتيارات نشطة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ س، مما يثير الأتربة والغبار على أن تظهر الشبورة المائية بوضوح وتقل الرؤية الأفقية.

وتمتد آثار الرياح إلى مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والحائل.