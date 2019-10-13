فهد القزيز(صدى):

تعتبر الشهادة من أهم الأدلة التي يأخذ بها القاضي لإصدار حكمه في أي قضية، وهي تعني إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص أو ما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه في الواقعة.

إلا أن ليس أي شخص يمكنه أن يشهد في القضايا، وإنما هناك 7 فئات من الناس يُمنعوا من الشهادة أمام المحكمة؛ لكون شهادتهم ستكون مجروحة ومشكوك فيها.

وتتمثل موانع الشهادة في الآتي:

1. قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة، والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.

2. الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.

3. من يجر إلى نفسه نفع کشهادته لشريكه أو رقيقه.

4. من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

5. العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.

6. من شهد عند حاكم ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.

7. إذا كان المشهود له مالكا للشاهد أو خادما عنده.