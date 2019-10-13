بينهم رضيع.. امرأة تلقي بأطفالها الثلاثة من الطابق الخامس

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت سيدة مغربية بأطفالها الثلاثة من الطابق الخامس حيث كانت في منزل العائلة بالدار البيضاء.

وقال شهود عيان إن السيدة كان ستلقي بنفسها أيضًا لكن صراخ وتحذير الجيران الذين تجمعوا أسفل العمارة حال دون ذلك.

وأصيب الطفل الأوسط البالغ من العمر 5 سنوات بكسور بليغة، فيما أصيب الأكبر وهو يبلغ 10 سنوات، ورضيع 7 أشهر، ببعض الكدمات.

وسلمت الأم نفسها إلى الشرطة؛ وأوضحت أنها أقدمت على إلقاء أبنائها عندما كان زوجها غائبا خارج المنزل، حيث يعمل بائعًا للفواكه بالقرب من أحد المساجد، فيما ذكر شهود عيان أنه ليس من مثيري المشاكل، إذ يعيش في المنزل رفقة والدته وزوجته وأبنائه الثلاثة.

ولا يعرف السبب الحقيقي الذي دفع الأم لهذا الفعل.