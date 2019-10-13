الأرجنتين تكتسح الإكوادور بسداسية استعدادا لتصفيات مونديال 2022

ماجد محمد(صدى):

اكتسح المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، نظيره الإكوادوري بنتيجة 6-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وشهد تشكيل منتخب الأرجنتين غياب العديد من نجوم الفريق على رأسهم ليونيل ميسي نجم برشلونة للإيقاف، وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي للإصابة.

بدأت الأهداف بعد 20 دقيقة فقط عن طريق لوكاس ألاريو الذي وضع الأرجنتين في المقدمة، قبل أن يخطئ الإكوادوري جون إسبينورا في الدقيقة 27 ويضع الكرة في مرمى فريقه، وعزز باريديس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني قلص أنخيل مينا النتيجة بأول أهداف الإكوادور في الدقيقة 49، قبل أن يعود منتخب التانجو بالهدف الرابع في الدقيقة 66 عن طريق جيرمان وأضاف دومينجيز الهدف الخامس في الدقيقة 82، قبل أن يختتم أوكامبوس السداسية في الدقيقة 86.

وتقام تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في شهر مارس المقبل وتنتهي في نوفمبر 2021.