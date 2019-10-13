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الأهلي يخسر 3 لاعبين في ودية كارثية أمام الفيصلي

الأهلي يخسر 3 لاعبين في ودية كارثية أمام الفيصلي
طلال الغامدي(صدى):

وقع النادي الأهلي في مأزق كبير بعد ودية كارثية أمام الفيصلي حيث أُصيب 3 من لاعبيه في المباراة التي انتهت بخسارة الأخضر بهدف.

وأصيب في المباراة كل من محمد آل فتيل ومصطفى بصاص ومحمد بصاص، حيث لم يستطيعوا الاستمرار داخل المستطيل الأخضر، ليتم استبدالهم على الفور.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بعد مرور 6 جولات حتى الآن، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 4 ساعات

مامنهم فايده عادي جدا

[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 4 ساعات

حمد لله على سلامتهم يضلون ابناء النادي ولهم احترامهم. الف سلامة عليهم.

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