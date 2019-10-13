منة فضالي ترقص في أحضان راغب علامة على المسرح !(فيديو)

القاهرة(صدى):

صدمت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص بجانب راغب علامة خلال حفله الذي أقيم على هامش ختام عرض أزياء المصمم أيمن لحموني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وصعدت منة على المسرح أثناء تقديم راغب أغنية ” اللي بعنا خسر دلعنا ” وقدمت وصلة رقص أتبعتها باحتضان الفنان اللبناني الذي تفاعل مع رقصها وشاركها اللحظة أمام الحاضرين.

وحضر الحفل مجموعة من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم سوزان نجم الدين، وإلهام شاهين، ومي فضالي، وسهير شلبي، ورجاء الجداوي وغيرهم.