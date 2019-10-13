لجنة المراقبين تجهز أكثر من 65 مراقباً ومنسقاً للدوري السعودي

محمد السعران(صدى):

أتمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل تدريبية لأكثر من 65 مراقب ومنسق عام ومنسق إعلامي من مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للاستعانة بهم في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ابتداء من الموسم الجاري.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الرابطة ممثلة في لجنة مراقبي ومنسقي المباريات خلال يومي الجمعة والسبت 12 – 13 صفر 1441هـ، الموافق 11 – 12 أكتوبر 2019م، في قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واستعرض المهندس سلمان بن محمد النمشان رئيس اللجنة خلال الورشة، مهام ومسؤوليات مراقبي ومنسقي المباريات، كما قدم عرضاً مرئياُ عن الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات الوافر توافرها مع مراقبي ومنسقي المباريات.

كما اشتمل برنامج ورشة العمل على استعراض وشرح مفصل عن برنامج الرابطة الذكي لإدارة المباريات (SPLIS)، والذي يحاكي نظام إدارة المباريات الإلكتروني المعمول به في الاتحاد الآسيوي، حيث بدأت الرابطة العمل به مطلع الموسم الجاري، قبل أن يتم اختبار كل المشاركين في ورشة العمل، على أن يتم اختيار المميزين منهم تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية معهم وإشراكهم في الاعمال الميدانية برفقة المراقبين والمنسقين الحاليين للتأكد من جاهزيتهم قبل إشراكهم في مراقبة المباريات بشكل أساسي.

من جهته أبان المهندس النمشان، أن اللجنة وهي تحت مظلة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحرص على تنفيذ ورشة العمل هذه بشكل سنوي، وذلك من أجل نشر ثقافة دوري مراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب وتأهيلهم بشكل احترافي وإشراكهم في إدارة المباريات المقامة في بعض المناطق التي لا يتوفر بها عدد كبير من المراقبين، وذلك من أجل استمرار المسار التصاعدي في تنظيم وإدارة مباريات الدوري السعودي والذي بات يقارن بمستوى التنظيم المعمول به في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.